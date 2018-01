Gerente de restaurante no Rio é preso após dar bananas a entregadores

RIO - Ascendino Correia Leal, de 68 anos, gerente do restaurante Garota da Tijuca, no bairro da zona norte do Rio, foi preso em flagrante por injúria racial após entregar bananas a três entregadores de bebidas, todos negros, na última sexta-feira, 20. Segundo os entregadores, que não conheciam o gerente, ele afirmou estar prestando uma homenagem a eles pelo Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.

Os entregadores chamaram a polícia e o gerente foi conduzido à 19ª DP (Tijuca), onde ficou preso até pagar fiança de R$ 800.

O trio fazia uma entrega no bar quando o gerente entregou as bananas. "Ele foi em cada um de nós, ofereceu as bananas e disse que era em homenagem ao Dia da Consciência Negra. E ainda completou que 'é uma para cada um que vocês, que são todos da mesma raça'", contou à TV Globo Leonardo Valentim, motorista do caminhão de entrega.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o delegado Celso Ribeiro, da 19ª DP, os depoimentos indicam que Leal acreditou estar fazendo uma brincadeira - "de mau gosto", classificou o delegado.

Outro entregador, William Dias Delfim, afirmou à Polícia Civil que, percebendo ter ofendido o trio, o gerente riu e tentou desfazer o constrangimento. Mas o motorista Leonardo começou a discutir com Leal e chamou a polícia. O gerente pode ser condenado a até três anos de prisão, além de multa.

Recentemente, a atriz Taís Araújo e a jornalista Maria Júlia Coutinho, ambas da TV Globo, foram alvo de comentários racistas no Facebook. Os casos estão sendo investigados.