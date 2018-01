Google Maps com localização até de boca de fumo

RIO - O Google Maps listava, até a manhã desta terça-feira, 20, um endereço inusitado: uma "boca de fumo" localizada no bairro da Glória, zona sul do Rio de Janeiro. A "Boca da Benjamin" vinha sendo exibida com foto e localização: Rua Benjamin Constant, na subida para o bairro de Santa Teresa. O local está a menos de 500 metros do prédio da Arquidiocese do Rio, onde se baseia o arcebispo, dom Orani Tempesta.

A "boca" foi classificada como "shopping center". Foram compartilhados 23 comentários sobre o local e classificações com estrelinhas. "Quebra um galho. Pode melhorar. Qualidade: Regular. Preço: Razoável. Atendimento: Bom"; "Salva a galera da região. Legalize já para comprar nas bancas", "Parabéns pro dono, que é um empreendedor!", diziam alguns deles.

A imagem constava do Google Maps nesta manhã até as 11h30. Por volta desse horário, deixou de aparecer online.

Pelas regras do Google Maps, informou o Google, não é permitido aos usuários "realizar ações inapropriadas, ilegais ou que violam os direitos dos outros".