Governo diz que pagou indenização à família de menino morto no Rio

RIO - O governo do Estado do Rio afirmou nesta sexta-feira, 11, ter depositado a indenização por danos materiais e morais aos pais do menino Eduardo de Jesus Ferreira, morto aos 10 anos no dia 2 de abril, durante operação policial no Areal, localidade do Complexo do Alemão. De acordo com a nota enviada pelo governo, "o processo correu em rito sumaríssimo" e os recursos já estavam na conta bancária da mãe, Terezinha Maria de Jesus, e do pai de Eduardo, José Maria Ferreira de Souza, nesta sexta-feira.

Além das indenizações, cujo valor não foi revelado "a fim de preservar a família", o acordo com a Defensoria Pública, que representa os pais do menino, prevê o pagamento de pensão mensal à família a partir de 17 de setembro de 2018, quando Eduardo completaria 14 anos de idade, até 17 de setembro de 2069, quando ele completaria 65 anos.

"Sei que nada vai reparar a perda e aliviar a dor e o sofrimento dos pais do menino Eduardo, mas a indenização é o mínimo que o Estado pode fazer para ajudar a família a reconstruir suas vidas", afirmou o governador Luiz Fernando Pezão.

O governo informou ainda ter arcado com as despesas do traslado e sepultamento do corpo do menino Eduardo de Jesus ao Piauí, onde foi enterrado, além da viagem dos pais e irmão ao Estado. "Além disso, técnicos da Secretaria estadual de Assistência Social estão prestando assistência e amparo psicológico à família do menino", afirmou a administração estadual em nota.

No dia 17 de abril, foi realizada uma reconstituição da Polícia Civil, no Complexo do Alemão, da qual participaram 11 PMs envolvidos na ação que terminou com a morte de Eduardo.