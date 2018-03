Governo do Rio pede perdão a jovem tratado como traficante

O governo do Rio pediu desculpas publicamente nesta quarta-feira, 22, a um jovem confundido com um traficante durante as operações policiais realizadas recentemente no conjunto de favelas no Alemão, no subúrbio da cidade. Ele foi atingido durante troca de tiros no conjunto de favelas e foi preso quando recebia os primeiros socorros. A vítima chegou a ficar dez dias detida no Instituto Padre Severino, na Ilha do Governador, também no subúrbio, para onde são encaminhados menores infratores. O jovem, que prefere não ser identificado, tem 17 anos e foi atingido no braço por uma bala perdida. Na ocasião, ele estava brincando com a irmã de 6 anos. Ao ser socorrido, ele acabou sendo preso sob a acusação de associação com o tráfico de drogas. Depois de ficar detido no Instituto Padre Severino, foi absolvido pela Justiça por falta de provas. O Ministério Público vai investigar os policiais que efetuaram a prisão do inocente. As informações são do Jornal Hoje, da TV Globo.