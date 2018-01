Governo do Rio vai instalar detector de armas em ônibus

Os ônibus intermunicipais do Rio de Janeiro contarão com um dispositivo a mais de segurança, ainda neste semestre, segundo informações do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro). Um sistema de detecção de armas de fogo foi apresentado na quarta-feira, 9, à diretoria do departamento. O sistema ainda precisa da realização de alguns testes. Segundo o departamento, os sensores ficarão nas portas dos ônibus e os motoristas não terão como desligá-los. No projeto, idealizado há cerca de um ano, um alarme sonoro é acionado e a ignição é cortada.