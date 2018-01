Governo federal apresentará no fim do mês medidas para reforço na segurança do Rio

BRASÍLIA - Em meio à crise da violência no Rio, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, disse na noite desta quinta-feira, 11, no Palácio do Planalto, que o governo vai apresentar no dia 26 “conceitos de planejamento” de medidas de reforço na segurança pública no Estado. As ações, segundo ele, serão coordenadas por um comitê de “pronta resposta” a eventos críticos, formado pelos Ministérios da Justiça, da Defesa e do Gabinete Institucional.

Na tarde desta quinta-feira, Etchegoyen e outros cinco ministros discutiram a situação da criminalidade no Rio com o presidente Michel Temer. A reunião não foi conclusiva. O governo estuda repetir, agora, o modelo de atuação conjunta adotado nas Olimpíadas do Rio, no ano passado. Sem dar detalhes de prazo e recursos empregados na implantação das medidas, Etchegoyen ressaltou que as futuras ações farão parte do Plano Nacional de Segurança Pública, lançado pelo governo no começo deste ano.

O pacote anunciado há quatro meses previa três grandes objetivos: a redução do número de homicídios, o combate ao crime de fronteira e a melhoria do sistema penitenciário. “O plano (anunciado em janeiro) lançou as grandes diretrizes. Agora, estamos fazendo as diretrizes acontecerem, com os recursos da União”, afirmou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Questionado sobre a demora na implantação do plano, o ministro disse que o governo fez o “possível até aqui”. “Quando a gente fala em demora, temos que lembrar que a segurança pública não é compromisso, competência, da União”, disse. “O que a União está fazendo é abraçar o problema, porque o Estado (do Rio) não está conseguindo resolver sozinho”, completou. “As coisas não são, infelizmente, tão simples assim.”

Em seguida, ele reforçou que o “governo e o presidente entendem que o Rio não consegue resolver sozinho o problema da falta de segurança. Depois, Etchegoyen ressalvou que confiava no trabalho da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ele disse ainda que conversou recentemente com o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, mas também não deu detalhes da discussão.