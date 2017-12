Governo federal lança anúncio sobre operação militar no Rio

RIO - O governo federal lançou nesta terça-feira, 1º, um comercial de um minuto em que registra a atuação das Forças Armadas no Rio para combater a violência na cidade. Assinada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, a peça foi veiculada à noite pelo menos durante intervalos do “Jornal Nacional”, da TV Globo, e do “Jornal da Band”, da TV Bandeirantes.

O filme alterna cenas da cidade e de seus moradores durante momentos alegres com imagens de tanques do Exército circulando pelas favelas. Enquanto isso, uma voz masculina narra o texto: “Meu nome é Sebastião e estou ferido. Ferido, mas não me entrego. Sigo em frente, cheio de vida, alegria e beleza. A batalha pode ter tirado a minha paz, mas não a minha esperança. Agora, mais do que nunca, eu resisto, sabendo que essa luta não é só minha, mas de todos nós. Meu nome é Sebastião, São Sebastião do Rio de Janeiro, e o meu sobrenome é Brasil”.

Ao final, uma voz feminina afirma que "Defender o Rio é proteger o Brasil, e essa luta é de todos nós", e é lançada a hashtag #rioeudefendo.