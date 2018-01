Grande Rio leva celebridades e muito luxo para a Sapucaí

Muito luxuosa, a Grande Rio fez bonito ao levar o Ano da França no Brasil para a Marquês de Sapucaí neste domingo, 23, na primeira noite do carnaval carioca. Com um grupo de 3.800 componentes divididos em 33 alas, a escola de Caxias contou com artistas, celebridades e até bailarinos franceses para cantar o samba-enredo Voilá, Caxias! Para sempre LIberté, Egalité, Fraternité, merci beacoup, Brésil!Não tem de quê!. A apresentação da Grande Rio custou R$ 8 milhões. Cerca de R$ 4 milhões vieram do patrocínio de 17 empresas francesas e de duas brasileiras.

O carro Moulin Rouge foi uma das grandes sensações da escola. Ao todo, foram 40 bailarinas francesas do cabaré francês na passarela, que dançaram ao som das ''paradinhas'' do mestre de bateria Odilon. No fim do desfile, o carro apresentou problemas no fim do desfila da escola de samba Grande Rio. O carro perdeu o controle e se chocou contra a parede da Praça da Apoteose. As bailarinas foram retiradas ainda na pista e o carro foi empurrado.

A comissão de frente "O Rei Luis XIV e o Carrosel do Mundo" lembrou a história do monarca francês que ficou conhecido no mundo como o ''Rei Sol''. Em uma alegoria, um dançarino vestido com roupas de época representou o monarca absolutista francês, conhecido pela frase "O Estado sou eu".

Para representar o "Sol", a atriz Susana Vieira. Antes do desfile, ela deu entrevista e disse que não fez dieta para o carnaval. Já a atriz Christiane Torloni desfilou como a "Liberdade", na terceira alegoria da Grande Rio. "Gostei muito do espírito da coisa, não tenho feito outra coisa da minha vida (ser livre)", disse.

O destaque da bateria ficou a cargo da atriz Paola Oliveira. No começo do desfile, ela já apresentava sangramento nos pés. Também participaram do desfile Mônica Carvalho, Beth Lago, a top Carol Trentini e a miss Brasil Natalia Amberle.

Da arquibancada, a top model Gisele Bündchen, Ronaldo e Bia Antony acompanhavam o desfile. A primeira-dama, Dona Marisa, desceu do camarote e caiu no samba na avenida. Antes, acompanhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela assistou ao desfile da Império Serrano.

Um dos sete carros, "O Legado da Missão" homenageou artistas franceses. Em cima da alegoria, membros da agremiação simularam pinturas em telas.

Alas como "Diversidade Silvestre", "O Exótico dos Trópicos" e "Encantamento com a Arte dos Tupinambás" simbolizaram o cenário encontrado pelos franceses quando chegaram ao Brasil.

A Grande Rio buscará o seu primeiro título no Grupo Especial. Nas últimas quatro edições, a escola tricolor conquistou dois terceiros lugares (2005, 2008) e dois vice-campeonatos (2006 e 2007). "Chegou a hora de soltar o grito de ''É campeão!'' que está preso na garganta", espera o presidente de honra da escola, Jayder Soares.

Machucada

A bailarina brasileira Watusi, que foi estrela do Moulin Rouge nos anos 80, estava no carro alegórico que se acidentou na Sapucaí. Ela se sentiu mal e foi levada com crise nervosa para o posto médico.

A bailarina francesa Suzie, que também ficou ferida, foi para posto médico, mas desistiu de ser atendida. "Estou bem, acontece."

A coreógrafa Janet Charaoh disse que não percebeu nada durante desfile, mas na parte final o carro parecia desgovernado. Segundo ela, no final, todos ficaram bem e felizes com a apresentação.

