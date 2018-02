Grávida é atingida por bala perdida na Cidade de Deus

RIO - Uma jovem de 19 anos, moradora da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi atingida nas costas por uma bala perdida por volta das 19h45 desta quinta-feira, 1º. Ela sobreviveu, mas até as 23h30 estava sendo atendida no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na zona oeste, para onde foi transferida após receber atendimento de emergência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus.

Amigos relataram nas redes sociais que N.L.S. estava em sua casa quando foi atingida pelo tiro, na altura do mama esquerda. O tiro veio da região da Cidade de Deus conhecida como Condomínio e atravessou o telhado da casa antes de atingir a jovem.

Junto com N. havia mais cinco pessoas na casa: duas crianças e três adultos. Só ela se feriu e estaria em estado grave. Segundo familiares, a jovem é mãe de uma menina e está grávida.

