RIO – Uma jovem mulher grávida foi atingida por dois tiros na noite deste sábado, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Karolayne Nunes de Almeida Alves, de 19 anos, foi ferida na comunidade da Fazendinha, onde ocorria um tiroteio, segundo informações do jornal comunitário Voz das Comunidades.

Duas balas atingiram o abdômen da jovem. Karolayne foi levada por uma ambulância para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na zona sul da cidade. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ela passou por cirurgia e seu estado de saúde é grave. Ainda não há informações sobre o bebê que a jovem esperava.

De acordo com o site Onde Tem Tiroteio - RJ, que divulga em tempo real nas redes sociais relatos de episódios de violência na capital e na região metropolitana, foi registrado um outro tiroteio na noite de sábado no Morro do Adeus, no Complexo do Alemão.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha, não houve registro de confronto envolvendo policiais da unidade neste fim de semana nem o comando foi acionado para intervir em qualquer ocorrência de tiroteio na região.