Greve de professores da rede estadual do Rio pode acabar na quinta

RIO - Um acordo que pode encerrar a greve dos professores da rede estadual de ensino do Rio, iniciada em 12 de maio, foi firmado na tarde desta terça-feira, 3, durante audiência de conciliação no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

Segundo o acordo estabelecido entre representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio (Sepe-RJ) e do governo estadual, até o próximo dia 30 de junho o governo vai encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei atendendo reivindicações dos docentes.

Os representantes do Sepe-RJ se comprometeram a se empenhar para que os grevistas decidam encerrar o movimento durante a próxima assembleia da categoria, nesta quinta.

As partes também decidiram agendar uma nova audiência, ainda sem data, para discutir o porcentual de reajuste a ser proposto pelo governo, além de outros itens da pauta de reivindicações dos grevistas.