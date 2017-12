Grupo é assaltado em trilha na Floresta da Tijuca, no Rio

RIO - Quatro criminosos assaltaram com arma de fogo e facão ao menos cinco pessoas que faziam caminhada na Pedra Bonita, na Floresta da Tijuca, zona sul do Rio, na tarde deste domingo, 15, de acordo com a Polícia Civil. Agentes do 23º Batalhão (Leblon) foram acionados, mas os bandidos fugiram pela mata, informou a Polícia Militar (PM). Inicialmente, a PM estimou que sete criminosos estavam envolvidos no ataque aos excursionistas.

As vítimas foram encaminhadas à 15ª Delegacia de Polícia (DP), na Gávea, também zona sul da capital fluminense, onde a ocorrência foi registrada. As investigações estão em andamento. A Polícia Civil pede que, se houver outras vítimas, para que procurem a delegacia.

Na Pedra Bonita, há uma rampa de voo livre. As práticas de asa-delta e parapente são comuns no local. Também há a trilha, na qual o grupo foi assaltado. O caminho inicia próximo à rampa e leva ao topo da Pedra Bonita, de onde é possível avistar a vizinha Pedra da Gávea.