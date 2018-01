Helicóptero da PRF cai no Rio; ocupantes não se feriram

Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) caiu no heliponto do Palácio Guanabara, sede do Governo do Estado do Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, 29.

De acordo com a PRF, a aeronave modelo Bell 407, tentou um pouso forçado após a perda de controle pelo piloto. Os três ocupantes da aeronave, todos policiais rodoviários federais, não se feriram.

Eles estão em observação médica. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apura as circunstâncias do acidente.