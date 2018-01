Suspeito de chefiar tráfico em Manguinhos é morto pela PM

RIO - Um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas na Favela de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, foi morto na noite desta segunda-feira, 2, em confronto com policiais. Thomas Bruno Dantas, conhecido como Mongol, foi baleado durante uma operação da Polícia Militar para combater o tráfico de drogas na região.

O intenso tiroteio assustou moradores e chegou a interromper o serviço de trens do Ramal Saracuruna/Gramacho, da SuperVia.

PM morto. No domingo, 1º, o policial militar Antônio Carlos Paiva Nunes, de 34 anos, morreu baleado na cabeça, durante um confronto na Avenida Leopoldo Bulhões, próximo a Manguinhos.

Paiva trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Andaraí, na zona norte, e era supervisor da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Ele chegou a ser socorrido no Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, mas não resistiu aos ferimentos. O policial estava na corporação desde setembro de 2011.