Homem armado faz arrastão em trem da Supervia, no Rio

RIO - Um arrastão assustou passageiros de um trem da Supervia (concessionária que opera o sistema de trens do Rio) na manhã desta quinta-feira, 5. O trem seguia para a Central do Brasil, no centro, quando, no trecho entre Marechal Hermes e Bento Ribeiro (na zona norte), um criminoso armado roubou passageiros por volta de 10h, segundo a Polícia Militar. Os usuários nos vagões foram obrigados a entregar os pertences. Ainda não se sabe quantas pessoas foram roubadas. O assaltante conseguiu fugir.

De acordo com a Supervia, quando o trem chegou à estação Bento Ribeiro, agentes acionaram o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) da PM. Em nota, a empresa declarou que "a segurança pública é atividade típica e exclusiva do Estado, que atua nas estações e trens por meio do grupamento (o GPFer)". A concessionária ressaltou ainda que seus agentes não têm poder de polícia e que está "à disposição para auxiliar nas investigações".

Já a Policia Militar informou que denúncias dos passageiros devem ser feitas através do telefone 190 ou do Disque Denúncia (2253-1177) e pede que as vítimas registrem as ocorrências em delegacias.