Homem cai após saltar de 'speedfly' no Rio e está em estado grave

RIO - Um homem caiu nesta quinta-feira, 15, após saltar com um speedfly - equipamento semelhante a um parapente - da Pedra Bonita, localizada em São Conrado, na zona do sul do Rio. O local, que tem 696 metros de altitude, é ponto tradicional de saltos de asa-delta e parapente no Rio. O homem, identificado como Leonardo Leal Gomes, não teria utilizado a plataforma de voo no momento do acidente.

O acidente aconteceu por volta das 14h, mas Gomes só foi localizado por soldados do Corpo de Bombeiros no final da tarde. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto com escoriações e fraturas, e seu estado de saúde é considerado grave.

A queda foi registrada por acaso por um homem que fazia um vídeo pessoal próximo ao local do salto. Pessoas que estavam no alto da pedra gritaram pelo esportista, que não respondeu mais após a queda.