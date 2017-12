Homem diz ter flagrado arrastão em nova ciclovia no Rio

RIO - Um homem afirma ter visto assaltantes promovendo um arrastão na ciclovia Tim Maia, que liga o Leblon a São Conrado, na zona sul do Rio, por volta das 22 horas desta segunda-feira, 25. A pista, de 3,9 quilômetros, foi inaugurada em 17 de janeiro.

Em entrevista à TV Globo, sem se identificar, a testemunha contou ter visto ciclistas e pedestres sendo assaltados. Ele ligou para a Polícia Militar e diz ter informado à atendente que o arrastão ocorria na altura do hotel Vips, um tradicional estabelecimento comercial situado na altura do número 418 dessa avenida. Segundo ele, a atendente disse que precisava do endereço exato, e não do ponto de referência, para enviar uma patrulha.

"Eu liguei e disse que o assalto estava ocorrendo na altura do motel Vips. Ela disse que precisa do número do local. Eu não tinha o número, mas sei que qualquer viatura saberia onde é o Vips, um motel que todo mundo conhece. Ela agradeceu a ligação e a confiança na PM, e eu disse que assim ficava até difícil confiar", contou a testemunha à TV.

A Polícia Militar negou ter recebido qualquer solicitação. A Secretaria Estadual de Segurança admitiu que uma ligação foi feita para a Central 190, entre 22h36 e 22h38, mas afirma que o autor da ligação desligou o telefone enquanto a atendente tentava identificar o endereço correto.

Segundo a Polícia Civil, nenhuma vítima registrou a ocorrência de assaltos nessa região da ciclovia, na noite de segunda-feira.