Homem é baleado no fim do desfile das campeãs no Rio

Nos minutos finais do desfile da Portela, última escola a se exibir no desfile das campeãs no Sambódromo do Rio, na madrugada deste domingo, 5, um homem que estava na pista da Sapucaí foi baleado.

Identificado como Julio Azevedo, diretor da São Clemente (outra escola do grupo de elite do carnaval do Rio), o rapaz foi alvejado na região da virilha, enquanto passava próximo ao setor 11. Ele foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, que não havia dado informações sobre seu estado de saúde até as 8h30 deste domingo.

Segundo testemunhas, o rapaz que atirou havia brigado com outra pessoa e teria disparado na direção dela, mas errou o alvo e atingiu Azevedo. Até a manhã deste domingo, a polícia também não havia confirmado se o suspeito está preso ou não.

Eduardo Paes. O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PMDB), que está morando nos Estados Unidos com a família, foi ao sambódromo na noite deste sábado, 4, para acompanhar o desfile das campeãs. Fã da Portela, desfilou com a bateria da escola e conversou com a imprensa, evitando criticar seu sucessor, Marcelo Crivella (PRB), que não esteve na Sapucaí neste ano.