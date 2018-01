Homem é baleado por PMs ao furar blitz na zona oeste do Rio

Um homem foi baleado por um policial militar durante uma operação montada para combater o tráfico de drogas no bairro da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada deste domingo. Segundo o comando do 9º Batalhão de Polícia Militar, ele estava em um carro que furou um bloqueio da PM. A vítima foi levada para o Hospital Estadual Carlos Chagas.

Pela versão da PM, os policiais do batalhão sinalizaram a redução de velocidade para um veículo considerado suspeito e que se aproximava em alta velocidade, mas o motorista seguiu em frente. Diante da atitude suspeita, um dos PMs reagiu e atirou contra a roda traseira do carro. O carona acabou sendo atingido por um dos disparos.

A 29ª Delegacia de Polícia, em Madureira, instaurou um inquérito para investigar o caso. Segundo a assessoria da Polícia Civil, um dos homens que estavam no carro e os policiais militares envolvidos na operação já prestaram depoimento. Os policiais tiveram as armas apreendidas para perícia. A vítima baleada será ouvida assim que tiver alta médica. Agentes estão em diligências em busca de imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar nas investigações. A Polícia Militar abriu um procedimento administrativo para apurar os fatos.