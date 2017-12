Homem é detido andando de cueca no Santos Dumont, diz rádio Um homem foi detido na manhã desta sexta-feira, 9, quando circulava só de cueca no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. De acordo com a rádio CBN, ele estava com o passaporte e adesivos no corpo - que podem ser drogas. Ao ser abordado por um guarda municipal, ele reagiu agressivamente e acabou sendo levado para a subdelegacia da Polícia Civil no aeroporto.