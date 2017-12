Homem é esfaqueado dentro de ônibus na zona norte do Rio

RIO - Um homem foi esfaqueado na noite desta terça-feira, 4, durante uma tentativa de assalto entre os bairros de Sampaio e Méier, na zona norte do Rio. Ele estava dentro de um ônibus que seguia pela região quando um grupo de jovens entrou no veículo.

Uma mulher teve o celular roubado pelo grupo e, segundo o passageiro vítima do golpe, foi ameaçada com um canivete mesmo depois de ter o objeto levado pelos assaltantes. Foi quando ele reagiu e travou luta corporal com o jovem que portava a arma branca e acabou atingido no braço, para proteger a região do tórax.

A vítima levou mais de dez pontos no braço e passa bem. Logo depois do assalto, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro São João apreenderam os adolescentes suspeitos. Todos foram encaminhados para a 25ª Delegacia de Polícia, no Engenho Novo, zona norte.