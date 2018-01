Homem é esfaqueado em assalto dentro de ônibus no Rio

RIO - Um homem foi esfaqueado na madrugada desta sexta-feira, 19, em um assalto dentro de um ônibus do BRT Transcarioca na altura da estação de Olaria, na zona norte. O garçom Leonardo Santos da Silva, de 33 anos, estava sentado no fundo do veículo quando foi surpreendido por assaltantes.

Ferido no abdome e no quadril, ele foi encontrado por policiais do 18º Batalhão da PM, em Jacarepaguá. Levado para Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, a vítima passou por exames e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foi liberada às 7h desta sexta-feira. Ele teve o celular levado pelos assaltantes.

Os policiais militares, que foram avisados do crime por funcionários da Estação Tanque do BRT, prenderam cinco suspeitos que estavam no ônibus, mas só Edson Martins da Silva, de 19 anos, permaneceu preso, acusado de dar um soco na vítima mesmo depois de ela ter sido esfaqueada.

Os demais detidos foram liberados por falta de provas - policiais da 32ª Delegacia de Polícia (Taquara), que investiga o caso, não encontraram com eles a arma do crime e nem identificou o

responsável pelas facadas.