Homem é ferido a faca dentro de ônibus no Rio

RIO - Um homem foi vítima de mais um assalto com arma branca no Rio, na manhã deste domingo. O compositor Josué Naval, de 55 anos, foi ferido a faca após um assalto dentro de um ônibus municipal, no Centro da cidade. Esta é a nona vítima de ataques a faca no Rio somente na última semana.

Naval foi esfaqueado dentro do ônibus que fazia a linha Marechal Hermes - Castelo, na altura da Catedral Metropolitana, no Centro. Segundo o relato prestado à 5ª Delegacia da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada, o compositor ficou ferido após uma luta com o assaltante dentro do ônibus.

A vítima foi atingida no braço e foi encaminhada para o hospital municipal Souza Aguiar, também no Centro. Ele levou seis pontos no braço, e passa bem. O assaltante foi detido por policiais militares no local do crime.

O Rio enfrenta uma onda de assaltos com arma branca na cidade - somente na última semana, foram nove vítimas, entre elas uma turista chilena esfaqueada no pescoço na sexta-feira, no bairro da Glória. Na última terça-feira, um médico foi morto na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul. O caso foi lembrado nesta manhã em protesto de ciclistas.