Homem é ferido após confronto no Complexo do Alemão

RIO - Um homem foi atingido após um tiroteio entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fazendinha e bandidos, no Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da coordenadoria da UPP, o homem foi internado com ferimentos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão.

O confronto com bandidos ocorreu durante patrulhamento que os policiais realizavam na Rua Austregésilo, no Complexo do Alemão, quando criminosos armados atiraram contra a guarnição, por volta das 6h deste domingo, 15.

"Houve confronto e os marginais fugiram", informou a UPP em nota. De acordo com a coordenadoria, o policiamento foi intensificado na região do incidente e a ocorrência foi registrada na 45° DP (Alemão).

Segundo o porta-voz das Comunidades, o homem atingido estava no quintal de casa alimentando um coelho de estimação, quando levou um tiro no braço. Segundo a nota, desde às 5h deste domingo era possível ouvir tiros no Complexo do Alemão.