Homem é linchado após atropelar criança de 5 anos no Rio

Moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, lincharam na noite de sexta-feira, 18, um homem que teria atropelado uma criança, na Rua Magnezita. O menino, Emerson da Silva Reis, de 5 anos, morreu no local. O motorista do Passat, que também morreu, não foi identificado - a carteira dele, com documentos, foi levada pelos agressores. A Polícia Civil fará uma perícia para apurar se o garoto foi atropelado pelo Passat e se o homem linchado era o proprietário do carro.