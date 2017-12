Homem é morto a golpes de barra de ferro na Estrada do Joá

RIO - Um homem foi morto a golpes de barra de ferro, na Estrada do Joá, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira, 24. A vítima, identificada como Pedro Fernandes Guimarães, de 58 anos, seria um vigia local.

De acordo com as primeiras informações obtidas por policiais no local, Guimarães teria sido morto após tentar impedir um invasor de entrar em um terreno próximo à Mansão São Conrado. O autor do crime, que não teve o nome divulgado, foi capturado por policiais militares.

Ele tentou reagir a prisão e acabou sendo atingido por um tiro e levado para o hospital. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DH) investigam o caso.