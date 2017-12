Homem é morto após perseguir assaltantes no Rio

RIO - O administrador de empresas Victor Robusti, de 28 anos, foi morto a tiros, em Vila Isabel, zona norte do Rio, na madrugada deste sábado, 4. De acordo com a Polícia Militar, ele foi atingido após reagir a um assalto.

Quatro criminosos, em um carro prata, roubaram o homem e a sua namorada, por volta das 3h, na Rua Engenheiro Gama Lobo. Após o assaltado, Robusti entrou em seu carro e perseguiu os criminosos. O grupo percebeu e disparou contra o carro, baleando o motorista, que morreu no local. Ele foi atingido por, pelo menos, três tiros. A outra ocupante do veículo não teve ferimentos.

O caso foi atendido por policiais do 6º Batalhão Policial Milita (Tijuca) e registrado na Divisão de Homicídios da Capital, que instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias e a autoria da morte. A perícia já foi realizada no local do crime.

Os investigadores pretendem ouvir testemunhas e vão procurar câmeras de segurança instaladas nas proximidades da Rua Engenheiro Gama Lobo para ajudar a identificar os envolvidos.