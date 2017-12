Homem é morto e outro fica ferido em tiroteios em São Gonçalo

RIO - Um homem foi ferido e outro morto em tiroteios neste sábado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar.

O primeiro caso ocorreu na favela do Gato, na altura da BR 101, em São Gonçalo. Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (Alcântara) receberam a informação de que dois homens estavam efetuando assaltos usando uma motocicleta. Segundo a PM, os policiais entraram em confronto com bandidos no local. Um homem foi baleado no abdômen e socorrido. Ainda de acordo com a PM, a motocicleta é roubada e foi apreendida.

Em outra ocorrência, policiais foram apurar uma denúncia na comunidade Menino de Deus, no centro de São Gonçalo. Houve um tiroteio e um homem morreu no confronto. A PM diz ter apreendido com ele um revólver, 217 sacolés de maconha, 107 pinos de cocaína, 1 kg de maconha e um rádio transmissor.

Já na Comunidade do Martins, no bairro Neves, um homem que seria um dos líderes do tráfico local foi detido. Na operação, foram apreendidos 12kg de maconha, 1 kg de cocaína e crack ainda não contabilizado. As ocorrências foram encaminhadas para a 73ª DP.