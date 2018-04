Homem é morto e policial fica ferido durante tentativa de assalto na zona norte do Rio

Um homem foi morto e um policial ficou ferido durante uma tentativa de assalto a um posto de gasolina no Méier, zona norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 16. O caso ocorreu na Rua 24 de Maio, por volta das 4h.

De acordo com informações da Unidade de Polícia Pacificadora Andaraí (UPP), um policial da unidade sofreu uma tentativa de assalto e entrou em confronto com um suspeito, que foi baleado e morreu no local. O policial também ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Pasteur, onde foi atendido e liberado.

Foi apreendida uma pistola calibre 9mm. O caso está registrado na Divisão de Homicídios, na Barra da Tijuca.

