Três são baleados em tentativa de assalto na zona sul do Rio

RIO - Dois homens e uma mulher foram baleados durante tentativa de assalto no começo da noite desta quinta-feira, 21, em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O crime ocorreu nas Lojas Americanas, na Rua Visconde de Pirajá, uma das principais vias do bairro.

Segundo as primeiras informações, o segurança da loja reagiu quando o assalto foi anunciado e houve uma troca de tiros. Uma cliente foi atingida nas nádegas e o segurança em um dos ombros. O garçom de um bar que fica em frente à loja foi ferido de raspão em uma das pernas.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, também zona sul da cidade. O estado das vítimas é considerado estável.

A Polícia Militar informou que testemunhas disseram a oficiais do 23º BPM (Leblon) que os tiros foram disparados por um homem, que fugiu. As buscas estão sendo feitas no local.