Homem é preso por transportar carregamento de maconha no Norte Fluminense

RIO - Um homem foi preso no fim da noite deste sábado, 13, quando usava um carro roubado para transportar um carregamento de maconha, na rodovia BR-101, que liga o Rio de Janeiro ao Espírito Santo.

O motorista estava acompanhado da mulher e da filha de 10 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as duas não tinham conhecimento que ele levava a droga no carro em que viajavam. O homem contou que receberia R$ 2 mil para transportar a droga de Araruama, na Região dos Lagos do Rio, até Vila Velha, no Espírito Santo.

O flagrante ocorreu por volta de 23h50, no quilômetro 78 da rodovia, na altura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Policiais rodoviários constataram que o automóvel tinha placa falsificada e registro de roubo em 22 de setembro do ano passado.

Os agentes encontraram 13 tabletes de maconha, com aproximado de 18 kg, no porta-malas do veículo.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Campos dos Goytacazes.