Homem é preso após atirar em duas mulheres dentro de apartamento em Copacabana

RIO – Um homem foi preso em flagrante após atirar em duas mulheres dentro de um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio, na manhã deste domingo, 16. As vítimas foram encontradas pelos policiais do 19º BPM (Copacabana) após negociarem a rendição do morador.

Os policiais foram acionados da ocorrência por rádio, que ocorreu na avenida Prado Júnior. O homem foi encaminhado para a 12ª Delegacia de Polícia (DP de Copacabana), onde foi identificado como foragido do sistema penas com três mandados de prisão em aberto.

Foram apreendidos no local cinco pistolas, 20 carregadores de pistola, munições e uma algema. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.