Homem leva facada em tentativa de assalto na Barra da Tijuca

RIO - Horas depois que a chilena Izidora Ribas Carmona, de 32 anos, foi assaltada e ferida com uma facada no pescoço na Glória (zona sul do Rio), um homem de 36 anos tentou defender uma mulher que estava sendo assaltada na Barra da Tijuca (zona oeste) e também levou uma facada, na tarde desta sexta-feira, 22.

Socorrido, ele sofreu ferimentos superficiais na mão e já está em casa. Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram detidos acusados de tentar o assalto.