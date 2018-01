Homem morre após ser atingido por bala perdida no Rio; ônibus são incendiados

RIO - Um morador da favela de São Carlos, no Estácio (região central do Rio), morreu atingido por uma bala perdida no final da manhã desta sexta-feira, 7, enquanto criminosos atacavam policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) situada na comunidade. Após o episódio, moradores da favela realizaram um protesto e incendiaram dois ônibus municipais no Catumbi, bairro vizinho, por volta das 13h.

Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São Carlos, policiais estavam fazendo ronda de rotina pela região conhecida como Chuveirinho quando foram atacados por criminosos. Segundo a UPP, não houve revide por parte dos policiais. O eletricista Carlos Henrique Olímpio, de 59 anos, que preparava a praça Doutor Roberto, no bairro, para uma festa junina que ocorria ali há mais de 20 anos, foi atingido por uma bala perdida. Socorrido pelos policiais militares até o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, ele morreu.

Revoltados com a morte de Olímpio, moradores da favela de São Carlos fizeram um protesto e interditaram a rua Carolina Reidner, no Catumbi. Dois ônibus municipais foram incendiados.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Rio investiga a morte do morador, e o policiamento foi reforçado na região, durante a tarde desta sexta-feira, pelo 4º Batalhão (São Cristóvão) e pelo Batalhão de Choque.