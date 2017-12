Homem morre após ser atropelado por ônibus em Ipanema Um homem morreu nesta segunda-feira, 19, após ser atropelado por um ônibus na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na zona sul do Rio. De acordo com testemunhas, a vítima seria um turista que corria atrás de um suposto ladrão que teria acabado de assaltar o pai dela. O nome do homem ainda não foi divulgado. As informações são da Globo News.