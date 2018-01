Homem morre após ser atropelado por trem na zona oeste do Rio

RIO - Um homem morreu após ser atropelado por um trem nas proximidades da Estação Senador Camará, no ramal de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 22. A circulação no ramal foi interrompida por uma hora, entre 6h10 e 7h13.

A concessionária SuperVia estima que atualmente existam 150 passagens clandestinas ao longo da via e informou que negocia com os governos federal e estadual a construção de muros, passarelas e viadutos para que a linha férrea seja isolada.

A Estação Senador Camará fica perto da Favela da Coreia e é usada para consumo de drogas. Há registros sobre a presença de bandidos armados nos arredores.