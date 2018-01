Homem morre durante tiroteio em Santa Teresa, no Rio

RIO - Um homem morreu e outro ficou ferido após tiroteio, na tarde deste sábado, 6, nos Morros do Fallet e da Coroa, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil informou em nota que Vantuil de Oliveira Zacarias, de 35 anos, e outro homem não identificado, de 24, foram feridos a tiros durante o tiroteio e encaminhados ao Hospital Souza Aguiar, no centro. De acordo com a nota, Zacarias não resistiu aos ferimentos.

A família de Zacarias afirmou ao jornal Extra que ele era mototaxista e foi atingido na porta de casa. A viúva de Zacarias disse ao jornal, sob condição do anonimato, que o carro que levava a vítima ferida ao hospital foi parado por policiais militares e que foi obrigado esperar, por meia hora, por uma verificação de antecedentes criminais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As assessorias de imprensa da Polícia Civil, da Polícia Militar (PM) e da Coordenação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) não comentaram as alegações da família ao jornal.

Segundo a PM, o comando da UPP das Favelas da Coroa, Fallet e Fogueteiro solicitou o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) para reforçar o policiamento na tarde de sábado por causa de um "confronto entre criminosos".

"Não houve registro de ocorrência durante a operação realizada pela PM ontem (sábado) na Coroa. Policiais do Bope fizeram um bloqueio de segurança no entorno da área conflagrada, com a devida liberação de veículos de socorro", diz uma nota divulgada pela PM. Ainda conforme a PM, o policiamento permanece reforçado na área neste domingo.