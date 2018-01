Homem morre em novo confronto entre polícia e traficantes no Alemão

RIO - Um homem morreu e outro fico ferido durante tiroteio entre policias e traficantes no Beco do Sabino, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Paulo César de Oliveira foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, na zona oeste. Adriano de Souza da Silva morreu no confronto.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (Gate) e blindados da Polícia Militar precisaram entrar em um local conhecido como Beco 24 Horas, também no Alemão, para resgatar policiais que ficaram encurralados. O complexo tem Unidades de Polícia Pacificadora (UPP).

Por causa dos confrontos desde a noite desta terça-feira, 30, a segurança segue reforçada nos Complexos do Alemão, da Penha e da Maré.

Durante a madrugada, também houve confrontos entre traficantes das facções Comando Vermelho e Amigo dos Amigos para retomada do controle do tráfico de drogas no Morro da Mangueira, que possui UPP. Ninguém foi preso ou ficou ferido.

Reunião. Na manhã desta quinta-feira, 2, o governador Luiz Fernando Pezão (PMDB) se reúne com o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, e a cúpula da Segurança, para tratar dos últimos ataques de traficantes em favelas pacificadas e em processo de pacificação, como a Maré.