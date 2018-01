Homem morre esfaqueado em assalto na zona norte do Rio

RIO - O repositor de mercadorias Gustavo Alves, de 35 anos, morreu após ser atacado a facadas durante um assalto na Favela do Cardim, em Del Castilho, na zona norte do Rio, na tarde desta quarta-feira, 17, segundo o 3º Batalhão da Polícia Militar do Rio (Méier).

Segundo a PM, Gustavo caminhava por um viaduto da Linha Amarela quando foi abordado pelo assaltante. Ele morreu na hora. O bandido fugiu levando o celular e R$ 20 da vítima. A Delegacia de Homicídios da capital busca câmeras que possam ter flagrado o momento do provável latrocínio (roubo seguido de morte), mas até o início da noite desta quarta-feira não havia avançado na investigação.

Lagoa. Na noite de 19 de maio o médico Jaime Gold, de 56 anos, foi atacado enquanto passeava de bicicleta pela ciclovia ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul, e morreu após ser esfaqueado. O caso gerou repercussão nacional. Três adolescentes foram apreendidos sob acusação de praticar o crime.