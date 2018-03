Homem é morto na frente do filho de 5 anos em assalto no Rio; veja o vídeo

Um homem foi morto a tiros na frente de seu filho de 5 anos de idade na noite desta quinta-feira, 15, no Rio de Janeiro, durante um assalto no bairro do Cachambi, na zona norte da cidade.

Um vídeo da ação dos bandidos foi divulgado no facebook pelo aplicativo "Onde Tem Tiroteio - RJ", que visa informar a população sobre pontos de conflitos armados na capital fluminense. Nas imagens, o homem, identificado como Claudio Henrique Costa Pinto, de 43 anos, é abordado por assaltantes que tentavam roubar seu carro. Eles retiram Claudio e seu filho do automóvel e removem seus pertences.

Neste momento, a polícia chega e o tiroteio começa. Claudio é atingido e cai no chão. O garoto fica junto ao pai caído, no meio da rota dos tiros. O assaltante consegue fugir com o carro da vítima, uma Hilux, e o garoto corre em direção ao PM antes do final do vídeo. A polícia não informou quem efetuou o primeiro disparo e nem quem foi o autor do tiro que levou Claudio à morte.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. A perícia já foi realizada e, agora, os agentes buscam possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança para identificar os assaltantes, que ainda não foram presos.

O corpo de Claudio foi encaminhado para o IML-Centro, onde já foi realizada a necropsia e entregue a declaração de óbito aos familiares para fazerem a retirada do corpo.