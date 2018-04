Homem põe fogo em ônibus no Rio

Bruno Lupion, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Um rapaz ateou fogo em um ônibus municipal no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira, 23, como vingança por ter sido impedido de viajar sem pagar passagem.

Segundo a polícia, ele tentou entrar pela porta traseira sem o documento necessário, não obteve permissão do motorista e botou fogo num dos bancos. As chamas se espalharam rapidamente e o veículo ficou totalmente destruído. Todos os passageiros conseguiram escapar ilesos.

O ato de vandalismo ocorreu por volta das 20 horas, no coletivo que fazia a linha Irajá - Praça Saens Peña. O homem tentou entrar no ônibus na Avenida Ademar Babino, bairro Engenho da Rainha, zona norte da cidade, e fugiu durante o incêndio. O caso foi registrado no 44ª DP (Inhaúma).