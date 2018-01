Homem tenta esfaquear militar e morre baleado na zona oeste do Rio

RIO - Um homem foi morto com um tiro, por volta das 17h30 desta terça-feira, após tentar esfaquear um militar da Aeronáutica na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Até as 18h30 a vítima não havia sido identificado.

Segundo a Polícia Militar, o homem, possivelmente sob efeito de um surto psicótico, saiu correndo em direção a um grupo de militares, com uma faca na mão, e tentou atacar um deles. Os militares reagiram e só conseguiram parar o homem atirando contra ele. O homem morreu no local.

A Polícia Civil investiga o caso e, até as 18h30, não havia esclarecido se o autor do tiro foi o militar atacado ou um colega dele.

Por conta do episódio, a pista da Avenida Lúcio Costa no sentido Recreio, na altura do posto 5, foi interditada no final da tarde.