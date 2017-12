RIO - Moradores e turistas que passeavam pela rua General Urquiza, no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio, se assustaram na tarde desta terça-feira, 30, quando ocupantes de um carro que transitava pela via, perto do cruzamento com a rua Dias Ferreira, dispararam pelo menos seis tiros para o alto. Eles fugiram sem ser identificados.

Segundo a Polícia Militar, policiais do 23º Batalhão (Leblon) receberam denúncia de que quatro homens estariam circulando pelo bairro em um carro Astra prata para realizar assaltos. A PM localizou o veículo, mas seus ocupantes, ao perceberem o cerco, atiraram para cima e fugiram. A PM reforçou o policiamento no Leblon, mas até as 16h45 desta terça não havia informações sobre presos, feridos nem sobre vítimas de assaltos praticados pelo grupo.