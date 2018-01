Homens explodem banco na zona norte do Rio

RIO - Homens armados explodiram uma agência bancária, no bairro de Benfica, zona norte do Rio, no início da manhã desta quinta-feira, 6. Durante a fuga, os assaltantes trocaram tiros com policiais militares e um PM foi ferido. O Esquadrão Antibombas da Polícia Civil precisou ser acionado para recolher um segundo artefato deixado pelo grupo.

Segundo a PM, 20 criminosos teriam participado da ação, que ocorreu perto do Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara (Cadeg)- tradicional mercado de iguarias portuguesas e restaurantes. Um carro roubado foi abandonado pelo grupo próximo ao local.

A polícia não informou se os criminosos conseguiram levar o dinheiro dos caixas eletrônicos, após serem abordados pela PM, e se alguém foi preso.