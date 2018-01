Horas após saída de militares, homem é preso por esfaquear jovem na Rocinha

RIO - Horas depois de as Forças Armadas deixarem a Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 29, um homem foi preso por esfaquear um jovem na porta da casa dele. O autor do crime, Fabrício Manhães, que é guardião de piscina e mora no morro, disse ter vingado o filho, adolescente que foi torturado nesta quinta-feira, 28, na favela e salvo da morte por homens da Marinha. Segundo ele, o rapaz foi espancado, amarrado e quase queimado vivo porque estava com um boné que dizia "Jesus Cristo é o dono do lugar".

Este seria um lema do traficante Rogério Avelino, o Rogério 157, atual "dono" do morro. O ataque ao adolescente teria sido feito por comparsas de Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que disputa o controle de venda de drogas na Rocinha com 157 e que invadiu a favela no dia 17.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Forças Armadas encerram cerco à favela da Rocinha

Manhães negou que o filho tivesse qualquer envolvimento com o tráfico. "Ele é trabalhador, não tinha vínculo com nada, com Nem, com Rogério. Fui atrás do meu prejuízo. Amarraram meu filho para matar, meu filho não é bandido. Derramaram o sangue da minha família. Pode ser até o papa, mas eu vou atrás", disse, enquanto era levado à delegacia da Rocinha. Ele foi autuado por tentativa de homicídio.

O jovem esfaqueado, Carlos Alexandre da Silva, de 19 anos, estava dormindo quando foi atacado. Ele está internado.

+++ Comando diz que militar que usou máscara de caveira na Rocinha será advertido

Manhães foi à casa dele dizendo que tinha uma oferta de emprego. A mãe, Lucia da Costa, lhe disse que o filho estava dormindo. Silva foi então chamado, e Manhães o esfaqueou diversas vezes.

Depois, ele correu pela Via Ápia, uma das ruas mais movimentadas da Rocinha. Moradores tentaram linchá-lo, e a polícia o resguardou. A mãe de Silva ficou inconsolável. "Esse desgraçado disse que queria ajudar meu filho. Ele vai pagar no inferno." Ela contou que o filho tem passagem pela polícia.