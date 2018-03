Identificadas as últimas vítimas do choque de trens no Rio

Foram identificados nestes sábado, 1, outros dois corpos de vítimas do choque de dois trens que ocorreu na tarde de quinta-feira, 30, na Baixada Fluminense. Oito pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas no acidente, próximo à estação de Austin, em Nova Iguaçu. Heleno Paiva Costa, de 21 anos, será sepultado no início da tarde deste sábado no cemitério de Olinda, em Nilópolis. José Marcelino da Silva, de 65, também tem enterro previsto para este sábado, no cemitério de Engenheiro Pedreira, em Japeri, mas o horário ainda não foi definido. Polícia vê falha de controle de trens Privatização não resolveu problemas nas linhas Governo encerra resgate às vítimas Laudo do choque de trens sai em 10 dias Concessionária já foi multada duas vezes Veja local do acidente Veja outros acidentes no Brasil e no mundo Galeria de fotos Cerca de 300 pessoas acompanharam no início da manhã deste sábado o enterro do estudante Renan Pedrosa Moreira, de 18 anos, outra vítima do acidente. Renan, que recentemente gravou um CD com seu grupo de funk, se apresentaria na noite deste sábado em um baile em Anchieta, na zona oeste do Rio. O pai do estudante, o motorista Gilson Moreira, estava inconformado e culpou a concessionária do sistema de trens urbanos pela tragédia. "A Supervia matou o meu filho. O que eles fizeram foi uma matança. Meu filho era cheio de sonhos, estava só começando", afirmou Moreira. O enterro foi acompanhado por muitos adolescentes amigos de Renan. Muito emocionados, alguns jovens desmaiaram. O pai e a mãe, Aparecida, também ficaram abalados e não tiveram condições de acompanhar o sepultamento. O maquinista de uma das composições, Wellington da Rocha, continua internado em estado grave num hospital de Duque de Caxias, na Baixada. Ele sofreu trauma na medula.