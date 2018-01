Idosa é presa por tráfico de drogas em Copacabana

A idosa Marlene de Oliveira Cavalcanti da Silveira, de 68 anos, foi presa em flagrante nesta segunda-feira, 7, por tráfico de drogas num apartamento na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, na zona sul do Rio. Segundo a assessoria de comunicação da Polícia Civil, Marlene acabou sendo detida ao receber o dinheiro de um policial que simulou a compra de um papelote de cocaína. No imóvel, foram apreendidos 16 papelotes da droga. De acordo com a delegada Marta Rocha, titular da delegacia de Copacabana, a investigação sobre o tráfico de drogas naquele prédio começou com o suicídio de uma mulher identificada apenas como Renata, no último dia 27 de dezembro, que pulou do 8º andar de um prédio na mesma rua em que mora a senhora criminosa. Segundo a polícia, uma testemunha contou que Renata, quando pulou do oitavo andar, estava acompanhada de mais duas colegas e um homem, que seria filho de Marlene, que fornecia drogas à suicida. A partir dessa informação, policiais da 12ª DP iniciaram uma investigação.