Idoso é morto por bala perdida durante operação policial no Rio

RIO - Um idoso foi morto por bala perdida durante operação policial na manhã desta segunda-feira, 3, na favela do Mandela, em Manguinhos, na zona norte do Rio. De acordo com o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), policiais da unidade estavam em patrulhamento na localidade conhecida como Mandela 2, por volta das 10h, quando foram atacados por criminosos armados.

"Na ação, um idoso foi atingido e não resistiu aos ferimentos. O local está isolado e a perícia da Polícia Civil foi acionada", informou a Polícia Militar, por nota.

Depois da morte, manifestantes iniciaram um protesto na Avenida Leopoldo Bulhões, que tem acesso à comunidade. Eles interditaram a via com objetos em chamas. Segundo a Polícia, o policiamento na região foi reforçado.

De acordo com a página Fala Manguinhos, do Facebook, o idoso foi atingido enquanto lia jornal, na frente de sua casa. Escolas foram fechadas, e os alunos, liberados. "Até quando isso vai ser normal? Até quando nossa vida não terá nenhum valor? A favela chora", afirmou texto na página.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso.