‘Imagino’ que obra de ciclovia previa ressaca, diz secretário

RIO - O secretário executivo de Coordenação da prefeitura do Rio, Pedro Paulo Teixeira, disse nesta quinta-feira, 21, que “imagina” que o projeto de construção da Ciclovia Tim Maia, em parte erigida sobre o penhasco da Avenida Niemeyer banhado pelo mar, previsse a ocorrência de ressacas, como a que provocou o acidente e são comuns na região.

“Imagino que sim”, afirmou Teixeira, em tom cauteloso, quando lhe indagaram se a possibilidade de mar forte fora considerada no projeto. “Não sou engenheiro calculista. Isso que nós vamos avaliar agora. A prefeitura, a GeoRio (órgão da Secretaria Municipal de Obras responsável pela contenção de encostas) e a Secretaria de Obras vão se reunir com o engenheiro técnico que fez a obra e a empresa responsável para cobrar essas responsabilidades e voltar para ver o que pode ser a causa desse acidente inadmissível.”

Teixeira foi à Avenida Niemeyer para acompanhar o trabalho de técnicos da prefeitura na ciclovia após o acidente. Falando em nome do prefeito Eduardo Paes (PMDB), em viagem à Grécia para a cerimônia de passagem da Tocha Olímpica, o secretário foi cauteloso ao comentar as possíveis causas do acidente. Afirmou que, inicialmente, pensou que pilares que sustentam a pista tivessem sido atingidos, mas reconheceu que as estruturas estão “absolutamente intactas”. “Tudo que falarmos agora é especulação. Vamos aguardar o laudo.”

momento da tragedia em que a onda atinge a ciclovia, causando vitimas, que encontrem culpados, nosso sentimentos aos familiares das vitimas dessa irresponsabilidade Fonte internet Um vídeo publicado por #RIOSURFCHECK (@riosurfcheck) em Abr 21, 2016 às 3:50 PDT

Mais cedo, porém, havia afirmado que “o acidente a princípio foi fruto de uma ressaca forte neste trecho da ciclovia”. “Foi uma onda que pegou debaixo para cima da pista e houve o desastre. Mas não vamos trabalhar com especulação. É importante que haja um laudo.” Teixeira é o pré-candidato de Paes a prefeito em 2016.

O secretário municipal de Obras, Alexandre Pinto, negou que tenha faltado fiscalização por parte da prefeitura e, diferentemente de Teixeira, disse que as ressacas eram previstas. “Estamos conversando com engenheiros da empresa, calculistas e projetistas para elaborarmos o laudo que vai dizer qual foi a causa. Em São Conrado há sempre ressacas, mas todas as causas têm de ser investigadas.”