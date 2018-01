Imprensa Oficial do Rio é assaltada por 10 homens armados

O prédio da gráfica da Imprensa Oficial do Estado do Rio, localizado no centro de Niterói (região metropolitana), foi assaltado ontem por cerca de 10 homens armados. Além do caixa eletrônico do Itaú, eles levaram também pelo menos 20 computadores e um Fiat Fiorino que pertence ao órgão. A Imprensa Oficial é responsável pela publicação do Diário Oficial do Estado. De acordo com policiais da 76ª Delegacia de Polícia, os homens renderam dois seguranças que estavam na portaria e levaram cerca de uma hora para efetuar o roubo. Também foram roubados celulares, dinheiro e alguns outros pertences de parte dos 50 funcionários que trabalhavam durante a madrugada. Alguns foram obrigados pelos assaltantes a carregar o caixa eletrônico roubado e colocar na Fiorino.